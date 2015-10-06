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الأهلي المصري يكلف "زيزو" بتدريب الفريق مؤقتا خلفاً لمبروك

6/10/2015

فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي- رويترز

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي  المصري خلال اجتماعه الطارئ أمس الأثنين تولي عبد العزيز عبد الشافي  الشهير بـ"زيزو" نجم الأهلي الأسبق والمشرف على قطاع الناشئين بالنادي مهمة الإدارة الفنية لفريق كرة القدم الأول بشكل مؤقت خلفا لفتحي مبروك وذلك لحين  التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

كما قرر المجلس بشكل رسمي توجيه الشكر للثنائي فتحي مبروك المدير الفني  وعلاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة والاكتفاء بالمدة التي  قضاها الثنائي في القلعة الحمراء.

وأكد رئيس النادي الأهلي محمود طاهر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع , أن الإدارة أمامها فترة قبل الإعلان عن  اسم المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولى المهمة خلفا لفتحي مبروك.

وأضاف طاهر أن الإعلان عن المدرب الجديد سيكون قبل مباراة السوبر المصري  أمام الزمالك يوم الخامس عشر من الشهر الجاري أو بعد الانتهاء من  المباراة التي ستقام بالإمارات وذلك وفقا لما ستصل اليه المفاوضات التي  تجرى حاليا مع عدد من المدربين الأجانب.

واشار رئيس النادي  إلى أن الإدارة تثق في قدرة عبد العزيز عبد الشافي على  قيادة الفريق خلال تلك المرحلة المؤقتة باعتباره أحد أفضل المدربين في  تاريخ القلعة الحمراء.

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا طارئا أمس على خلفية  الخروج المخزي يوم الأحد من الكونفيدرالية على يد أورلاندو بايرتس  الجنوب إفريقي وذلك للإعلان عن إقالة مبروك وعبد الصادق رسميا والكشف عن  هوية المدير الفني الجديد للأحمر.

 

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