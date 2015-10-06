إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

قالت مصادر طبية إن أكثر من 90 فلسطينيا أصيبوا اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.



و كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مسيرة انطلقت من مخيم قلنديا بالضفة الغربية بدعوة من قوى وطنية وإسلامية.

و أصيب عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات اندلعت عند حاجز قلنديا بين رام الله والقدس بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين مشاركين في المسيرة التي خرجت تنديداً بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى واحتجاجا على سقوط عدد من الشهداء برصاص قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية.

وطوقت قوات من الجيش الإسرائيلي حييْ الثوري، وجبل المكبر في القدس المحتلة، وقامت بتفجير وإغلاق منازل 3 من شهداء القدس الذين نفذوا عمليات استهدفت إسرائيليين العام الماضي.