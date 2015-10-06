أرملة سورية تحكي قصة تعذيبها في سجون النظام

لم يكتف نظام الرئيس السوري بشار الأسد بضرب الشعب السوري بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية, واستدعاء الغرب للتدخل لمساندته في ذلك إلا أنه يعتقل ويعذب المعتقلين الذين بات الفقر ينهش فى أجسادهم وهم وأولادهم .

إنها هى (المرأة الأرملة ) إيمان محمد التى تحكى عن فترة مريرة لمدة ثلاثة أشهر قضتها داخل معتقلات النظام السوري.

وتقول إن لديها 6 اطفال تركهم لها زوجها الذي توفى أثناء عمله نتيجة حادث أليم .

وقالت أنها لم تجد قوت يومها أو حتى مصاريف العلاج لأبنائها المصابين الذين يرقدون فى الفراش دون شفقة أورحمة من أحد .

وتقول" الأرملة" إنها تعاني من فقد الذاكرة في بعض الأحيان نتيجة التعذيب المبرح التى لاقته داخل السجن .