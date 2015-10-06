أردوغان يحذر الروس من أي هجمة ضد تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التحرك العسكري الروسي في سوريا مثير للقلق وقد عبر حلف الناتو عن هذا الأمر بوضوح.

وتابع: "على الروس أن يدركوا أن أي هجمة ضد تركيا هي اعتداء مباشر على حلف شمال الأطلسي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس وزراء بلجيكا إنه لابد من إنشاء منطقة محمية من الإرهاب تماماً داخل الأراضي السورية كي نضمن سلامة المدنيين في سوريا.

ولفت "أردوغان" إلى أن إنشاء المنطقة المحمية مـن الإرهاب فـي سوريا أمر مهم للحد من تدفق اللاجئين على أوروبا، وأكد: "أسميها منطقة محمية من الإرهاب وليست منطقة عازلة والهدف هو حماية السوريين على أرضهم"

وأشار إلى أن حدود تركيا مع سوريا تتجاوز 900 كم وكذا الأمر مع العراق، وأن تركيا تستضيف ملايين اللاجئين من البلدين، ويوجد في اسطنبول فقط أكثر من 400 ألف لاجئ سوري.

وأوضح "أردوغان" أن المجتمع الدولي عليه أن يدرك حجم المبالغ التي تدفعها تركيا من أجل الاهتمام بلاجئي سوريا وحمايتهم باعتباره واجبا إنسانيا.

وقال إنه ناقش مع الجانب البلجيكي مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعبر عن إيمانه بأن بلجيكا سوف تدعم طلب تركيا.