40 فصيلا عسكريا سوريا يدعون لمواجهة روسيا

آثار القصف الروسي على سوريا ـ أرشيف

دعا 40 من أكبر الفصائل العسكرية التابعة للمعارضة السورية المسلحة الدول الإقليمية إلى تشكيل حلف يقف في وجه ما سمته الفصائل الحلف الروسي-الإيراني المحتل لسوريا.



وقالت الفصائل في بيان إن العدوان الروسي على سوريا يعد احتلالا صريحا للبلاد حتى ولو ادعت بعض الأطراف أنه تم بطلب رسمي من نظام "بشار الأسد" حسبما ذكر البيان.



وأشار البيان إلى أن ما وصفه بالمجزرة المروعة في ريف حمص، والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين من المدنيين، والقصف الجوي للمناطق المدنية أدلة تؤكد كذب الحكومة الروسية بشأن نواياها في سوريا.



وأعربت الفصائل في البيان عن تمسكها بوحدة الأراضي السورية، ورفض أي مشروع تقسيمي يتم العمل على فرضه كواقع من قبل نظام "الأسد العميل وأسياده" بحسب تعبير البيان.