البث الحي
منوعات

"ناسا" ترصد خططاً لحماية الكواكب الصالحة للحياة

5/10/2015
صورة تظهر وجود ماء على كوكب المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن خطتها لحماية الكواكب الصالحة للحياة من أخطار غزو البشر .

فبعد توافر الأدلة على وجود ماء سائل على سطح كوكب المريخ، تعمل الوكالة على حماية الكوكب الأحمر من أي تهديد أجنبي.

وأعلنت الوكالة أن الأرض هي المكان الذى يوجد به حياة كاملة في الكون، وعلى الرغم من ذلك الكائنات الموجودة عليه تعانى بشدة بسبب التلوث والمشعات النووية التي يسببها البشر، وهذا ما يجعل هناك قلقا بشأن الحياة المحتملة على الكواكب الأخرى.

وتسعى ناسا إلى التأكد من ألا تتسبب السفن الفضائية في إنهاء حياة كائنات يمكن أن توصل إلى أدلة عن فرص العيش هناك، وتكون السفن بذلك غازية وليست مكتشفة.

وتعد ناسا النسخة الثانية من المركبة الفضائية "روفر" حيث سيتم إطلاقها للمريخ خلال العام 2020، وستكون مزودة بمزايا قادرة على استكشاف المياه وغيرها من الظروف الداعمة للحياة.

وأعلنت الوكالة الأمريكية أن المركبة الجديدة سيكون لديها مستويات عالية من التعقيم، حيث تتطلع الوكالة لإطلاق رحلة بشرية استكشافية إلى الكوكب الأحمر

 

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

تقرير: منظمات جريمة إسرائيلية نقلت نشاطها إلى الإمارات

وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية