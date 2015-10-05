"ناسا" ترصد خططاً لحماية الكواكب الصالحة للحياة

صورة تظهر وجود ماء على كوكب المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن خطتها لحماية الكواكب الصالحة للحياة من أخطار غزو البشر .

فبعد توافر الأدلة على وجود ماء سائل على سطح كوكب المريخ، تعمل الوكالة على حماية الكوكب الأحمر من أي تهديد أجنبي.

وأعلنت الوكالة أن الأرض هي المكان الذى يوجد به حياة كاملة في الكون، وعلى الرغم من ذلك الكائنات الموجودة عليه تعانى بشدة بسبب التلوث والمشعات النووية التي يسببها البشر، وهذا ما يجعل هناك قلقا بشأن الحياة المحتملة على الكواكب الأخرى.

وتسعى ناسا إلى التأكد من ألا تتسبب السفن الفضائية في إنهاء حياة كائنات يمكن أن توصل إلى أدلة عن فرص العيش هناك، وتكون السفن بذلك غازية وليست مكتشفة.

وتعد ناسا النسخة الثانية من المركبة الفضائية "روفر" حيث سيتم إطلاقها للمريخ خلال العام 2020، وستكون مزودة بمزايا قادرة على استكشاف المياه وغيرها من الظروف الداعمة للحياة.

وأعلنت الوكالة الأمريكية أن المركبة الجديدة سيكون لديها مستويات عالية من التعقيم، حيث تتطلع الوكالة لإطلاق رحلة بشرية استكشافية إلى الكوكب الأحمر