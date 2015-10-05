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منظمات حقوقية مصرية تدين انتهاكات النظام بحق المعارضين

5/10/2015
تعذيب داخل السجون المصرية ـ أرشيف

قالت منظمات حقوقية إن السلطات المصرية تنتهك الدستور والقوانين الدولية وتعتقل النشطاء تحت مظلة قانون التظاهر المقيد للحريات.

 وأضافت المنظمات في بيان أن المعتقلين ينكل بهم عقاباً لهم على تصديهم لتدهور الحقوق والحريات في ظل الحُكم الراهن .

وأكدت أن الأجهزة الأمنية لا رقيب عليها وتترصد النشطاء وتلاحقهم وتزج بهم في السجون والمعتقلات .

وتفتح ملفات قضايا انتهت بتواطؤ أجهزة الأمن والعدالة كما حدث مع المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل "عمرو علي" المعتقل منذ أسبوعين .

ومن أبرز الموقعين على البيان: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية.

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