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لافروف: أمريكا وأوروبا تشيد بتحركاتنا في سوريا

5/10/2015

قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" إن الغارات الجوية الروسية في سوريا جاءت استجابة لطلب القيادة السورية لتقديم المساعدة في مكافحة ما أسماه "الإرهاب" بسوريا.

وأضاف "لافروف" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية لاوس في موسكو، الاثنين، إن الخطوات التي تقوم بها روسيا كلها علنية، ويتم الكشف عنها عبر مؤتمرات يومية يدلي خلالها ممثل لوزارة الدفاع الروسية كافة التصريحات اللازمة.

وقال " لم أسمع عن أية مخططات لمواجهة عملنا من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر ولدينا مباحثات مستمرة مع الجانب الأمريكي حول هذه العمليات".

وتابع الوزير الروسي :" كل التصريحات العلنية الواردة من القيادات الأمريكية أو الأوروبية تشدد على ضرورة محاربة تنظيم الدولة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وفي هذا الإطار سمعنا إشادة بالقرارات التي اتخذها الطرف الروسي ردا على طلب القيادة السورية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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