فيديو.. بيطريون ينقذون فهدا من إناء حديدي علق برأسه

تمكن أطباء بيطريون من إنقاذ فهد علقت رأسه في إناء حديدي لمدة 12 ساعة بإحدى القرى الهندية.

وأظهر مقطع فيديو الفهد البائس الذي يبدو أنه وضع رأسه في الاناء، بحثا عن شيئا ليشربه، ثم ظل يتجول حول القرية الواقعة في ولاية رجاستان الشمالية، دون أن يقدر على الرؤية.

وأفادت صحيفة "تلغراف"، التي تتخذ من "كالكاتا" مقرا لها، بأن المواطنين تجمعوا لالتقاط الصور، ومقاطع الفيديو للفهد على هواتفهم المحمولة، فيما لم يجرؤ أحد منهم على مساعدته.

وقال مسؤول محلي يعمل في إدارة الغابات ويدعى "كابيل تشاندراوال" للصحيفة إن الفهد اضطر إلى الانتظار لمدة 12 ساعة قبل أن يقوم مسؤولو الغابات بتهدئته ونزع الإناء من رأسه.