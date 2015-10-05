البث الحي
منوعات

فيديو.. بيطريون ينقذون فهدا من إناء حديدي علق برأسه

5/10/2015

تمكن أطباء بيطريون من إنقاذ فهد علقت رأسه في إناء حديدي لمدة 12 ساعة بإحدى القرى الهندية.

وأظهر مقطع فيديو الفهد البائس الذي يبدو أنه وضع رأسه في الاناء، بحثا عن شيئا ليشربه، ثم ظل يتجول حول القرية الواقعة في ولاية رجاستان الشمالية، دون أن يقدر على الرؤية.

وأفادت صحيفة "تلغراف"، التي تتخذ من "كالكاتا" مقرا لها، بأن المواطنين تجمعوا لالتقاط الصور، ومقاطع الفيديو للفهد على هواتفهم المحمولة، فيما لم يجرؤ أحد منهم على مساعدته.

وقال مسؤول محلي يعمل في إدارة الغابات ويدعى "كابيل تشاندراوال" للصحيفة إن الفهد اضطر إلى الانتظار لمدة 12 ساعة قبل أن يقوم مسؤولو الغابات بتهدئته ونزع الإناء من رأسه.

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

تقرير: منظمات جريمة إسرائيلية نقلت نشاطها إلى الإمارات

وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية