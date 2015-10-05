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فيديو..إغلاق 618 ألف مدرسة بماليزيا بسبب حرائق الغابات

5/10/2015

أغلقت الحكومة الماليزية في مطلع هذا الأسبوع وللمرة الثانية 618 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية؛ بسبب حرائق الغابات في إندونيسيا.

وأدى الدخان الناتج عن عملية الحرق، إلى ارتفاع معدل التلوث إلى المرحلة الحمراء مما يهدد البلاد بالاختناق.

وإذا كانت سنغافورة قد أعادت افتتاح مدارسها ؛ إلا أن ماليزيا لم تستطع وتركتها مغلقة خاصة في جنوب البلاد، بعد أن خيم الضباب على ماليزيا وسنغافورة منذ عدة أسابيع حتى الآن، ما أدى إلى إلغاء عشرات رحلات الطيران.

وفاقم من حدة التلوث التيار الساخن من الباسيفيك وإعصار "النينو" الذى ساهم في تفاقم المشكلة، والذى نتج عن الإزالة غير الشرعية للغابات في إندونيسيا لإحلال زراعة زيت النخيل والتي زاد الطلب عليه في سوق الصين.

يذكر أن إندونيسيا هي أول دول الضحايا من هذه الأعمال، حيث إن التلوث أضر بالعديد من دول الأرخبيل، حتى أن هناك 168 ألف شخص تم علاجهم من مشاكل الجهاز التنفسي منذ أول سبتمبر الماضي، وتم إعلان حالة الطوارئ في جزيرة سومطرة.

وأوضح وزير البيئة في سنغافورة أن هذه ليست كارثة طبيعية، وإنما من نشاط الإنسان ولا يمكن التسامح عنها، لما لها من تأثير على الصحة والمجتمع واقتصاد المنطقة.

في الوقت نفسه، طالبت خمس شركات إندونيسية بدفع غرامة نتيجة ما تقوم به من أعمال تضر بالآخرين.

 

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