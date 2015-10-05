غضب في القاهرة بعد الاعتداء على مصري بالأردن

وزارة الخارجية المصرية

أثار فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شاب مصري، في مدينة العقبة، غضباً واسعاً في الشارع المصري، بينما أكدت وزارة الخارجية المصرية متابعتها للواقعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، إن قنصل مصر في العقبة توجه إلى المستشفى الذي يرقد فيه الشاب المصري، للاطمئنان على حالته، فور ورود معلومات عن تعرضه لـ"اعتداء"، من قبل مجموعة من الأردنيين، داخل المطعم الذي يعمل به.

وأكد أبوزيد أنه تم تحرير محضر بواقعة الاعتداء على الشاب المصري، كما تم توكيل محام لضمان حصوله على

حقوقه القانونية، وشدد على أن القنصلية تتابع بشكل حثيث الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال الواقعة.

وأضاف أن "المعلومات المتوفرة تشير إلى قيام شرطة إقليم العقبة بتعميم بيانات من قاموا بالاعتداء في كافة

أنحاء المملكة، لضبطهم وإحضارهم، لافتاً إلى أن حالة الشاب "مطمئنة ومستقرة."

وقالت مصادر أردنية إن المجموعة التي اعتدت على الشاب المصري كانت ترافق أحد أعضاء مجلس النواب

الأردني وقامت بتوجيه اللكمات للشاب المصري، الذي وقف ساكناً دون أن يبد أي ردة فعل، وسط دهشة رواد المطعم والعاملين به.

وذكرت تقارير إعلامية أردنية أن مرافقي النائب تتبعوا العامل المصري إلى داخل المطعم، وواصلوا الاعتداء عليه وطرحوه أرضاً، ما أدى إلى إصابته بصورة استدعت نقله إلى المستشفى.