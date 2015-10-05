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ساعة صباح .. بالصبر والابتهاج حنان تحارب السرطان

5/10/2015

بالغناء والأمل، ما تزال الزميلة حنان كمال، الصحفية في قناة الجزيرة مباشر تحارب السرطان، وما أسمته العدو الذي يسكن بداخلها، وتقدم أروع الأمثلة في الصبر الجميل، ومواجهة المرض بالقوة والبهجة وحب الحياة.

حنان حكت من خلال برنامج "ساعة صباح" تفاصيل رحلتها مع السرطان باعتبارها تجربة تتجاوز حدود الصبر على مرض لتحلق في آفاق تقديم نموذج لصلابة امرأة نادرة.

وروت حنان تفاصيل تحديها لما أسمته العدو الذي يسكن بداخلها منذ بداية اكتشاف المرض مروراً بمراحل العلاج الأولى والكيماوي والدعم النفسي من الأسرة والأصدقاء الذي ساعدها على تحدي المرض وانتهاءً بالرضا الشديد والتعايش التام مع حالتها.

واستقبل البرنامج اتصالات الجمهور الذي أعجب بصلابة وقوة حنان وتحديها للمرض، وشجعوها وأثنوا عليها. وكان أبرز تعليق من المتصلة مروة شعراوي التي قالت لحنان: "قاومي ولا تستسلمي وأشيعي جوا من الإيجابية حولك وتمسكي بقراءة سورة الفاتحة فلها من الأسرار ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .. شفاكِ الرحمن".

كما أثنى كل من الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام القومي في مصر، والدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية طب عين شمس، على تجربة حنان الفريدة في محاربة المرض بالابتسام والصبر وقوة الإرادة.

واستعرض البرنامج فاصل غنائي للزميلة حنان كمال وزوجها الصحفي أحمد نصر ابتهاجاً بتحسن الحالة الصحية لزوجها بعد تعرضه لحادث خطير.

كما استعرض أيضاً أغنية "إنتي لسه" التي يتداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من "يوتيوب" لدعم السيدات المصابات بسرطان الثدي وتوعية الأخريات.

تجربة ثرية تكتب سطورها حنان كمال بعذوبة ممتزجة بالألم مستحضرة أسمى ما في قلبها من وقلمها من شجن نبيل من خلال تدوينات متتالية على موقع الجزيرة مباشر كان تحت عنوان "رحلتي مع الشبح" كان آخرها تدوينة "ما صنعه الحزن بي".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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