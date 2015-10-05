دونالد توسك: مستعدون للتعاطي مع إنشاء منطقة عازلة بسوريا

مؤتمر صحفي بين إردوغان وتوسك

قال رئيس الاتحاد الأوروبي "دونالد توسك" إن دول أوروبا مستعدة للتعاطي مع جميع القضايا المشتركة مع تركيا بما فيها إمكانية إنشاء منطقة عازلة في سوريا مؤكدا في الوقت ذاته على أن تكون تركيا جاهزة لتقوم بإجراءات تحد من تدفق مئات الآلاف من الناس الذين يفرون من بلدانهم إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وأضاف "توسك" خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس التركي "رجب طيب إردوغان" في بروكسل أن تعزيز التعاون بين أوروبا وتركيا سيصب في مصلحة جميع الأطراف ، مؤكدا ضرورة احترام القواعد والاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية الحدود والاتفاقيات الأخرى التي تربط بين تركيا وأوروبا.

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي أنه تناول مع "إردوغان" سبل إيجاد حل في سوريا، مؤكدا أن الحل لا يمكن أن يتم من خلال روسيا وتحالفها مع "الأسد" وقصفها للمعارضة المشروعة على حد وصفه.

وأكد الرئيس التركي أكد خلال المؤتمر الصحفي أن تركيا فتحت أبوابها للاجئين من سوريا والعراق من دون تمييز، مشيرا إلى أن بلاده لم تدفع لاجئا واحدا لمغادرة البلاد .

وأضاف "إردوغان" أن تركيا التزمت منذ بداية الأزمة بتحمل أعباء القضية وأنفقت 7 مليارات و500 مليون دولار للتكفل باللاجئين ولم تقفل الباب في وجوههم .

وأكد "إردوغان" ضرورة تسليح المعارضة السورية وإنشاء منطقة عازلة في سوريا وحظر الطيران الذي يقصف المدنيين .