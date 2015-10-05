ثلاثة يفوزون بجائزة نوبل في الطب لجهودهم ضد الطفيليات

صورة تجمع العلماء الثلاثة "Jetty"

تقاسم جائزة نوبل للطب لهذا العام (2015) ثلاثة علماء، هم: الأيرلندي وليام كامبل والياباني ساتوشي أومورا والصينية يويو تو، تقديرا لجهودهم في مكافحة الملاريا والعدوى الناتجة عن الطفيليات الدودية.

وقال بيان الإعلان عن الجائزة، وقيمتها نحو 960 ألف دولار: "الحائزون على جائزة نوبل لهذا العام طوروا علاجات أحدثت ثورة في علاج عدد من أكثر الأمراض الطفيلية قسوة".



ومنحت الجائزة لكل من "كامبل" و"أومورا" لاكتشافهما عقارا ساعد في خفض حالات العمى النهري وداء الخيطيات اللمفاوية، وهما من الأمراض التي تسببها الديدان الطفيلية. أما الصينية "تو" فقد اكتشفت عقارا ساعد في تراجع كبير في الوفيات الناتجة عن الملاريا.

و سوف تقسم الجائزة بين ثلاثتهم بحيث يحصل "كامبل" و"أومورا" على النصف أما النصف الآخر سيكون من نصيب الصينية "تو". وينتظر العالم إعلان باقي جوائز نوبل لهذا العام تباعا .