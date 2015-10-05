تركيا تستدعي السفير الروسي في أنقرة

الرئيس التركي

أعلنت السلطات التركية، الاثنين، عن استدعاء السفير الروسي في أنقرة، احتجاجا على "انتهاك" طائرة حربية روسية الأجواء التركية قرب الحدود مع سوريا، حيث أعلنت روسيا عن شن غارات ضد من وصفتهم بـ"الإرهابيين".

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التركية أنه تم استدعاء السفير الروسي في أنقرة، وإدانة الانتهاك الروسي بشدة، محذرة من أن روسيا ستتحمل مسؤولية أي حادث غير مرغوب فيه يمكن أن يقع.

وأوضحت الوزارة أن "طائرة حربية روسية انتهكت الأجواء التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول"، فوق ولاية هطاي، وغادرتها باتجاه سوريا بعد أن اعترضتها طائرتان من القوات الجوية التركية من طراز "F 16".