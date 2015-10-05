ترامب: وجود لاجئين سوريين في أمريكا يمثل انقلابا

المرشح الجمهوري للرئاسة في امريكا دونالد ترامب

اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة في أمريكا دونالد ترامب، أن إحضار اللاجئين السوريين إلى أمريكا سيكون بمثابة أحد أكبر الانقلابات العسكرية على الإطلاق ،محذرا من أنه سيكون من بين هؤلاء اللاجئين عناصر تنتمي لتنظيم الدولة، على حد قوله.

وقال ترامب "إذا جاء هؤلاء السوريون وهم أقوياء يافعون ثم تبين بعد ذلك أنهم من تنظيم الدولة فإن ذلك سيمثل انقلابا عسكريا ".

وأضاف في تصريحات لقناة فوكس الأمريكية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد وعد بإحضار 200 ألف لاجئ من سوريا، وهؤلاء قد يمثلون جيشا خاصة أن غالبيتهم إن لم يكن كلهم من الرجال وليس بينهم نساء.

وتساءل ترامب "إذا كان هؤلاء اللاجئون أقوياء فلماذا لا يذهبون إلى بلادهم من أجل القتال والدفاع عنها؟"

وأبدى المرشح الجمهوري للرئاسة اعتقاده بأن اللاجئين السوريين قد يمثلوا حصان طروادة في حال وصولهم إلى الأراضي الأمريكية، مكررا حديثه عن أن تنظيم الدولة قد يرسل المئات من عناصره مع هؤلاء اللاجئين.

وكانت الولايات المتحدة قد وعدت على لسان الرئيس أوباما باستضافة 200 ألف لاجئ بينما وعدت ألمانيا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين خاصة بعد تفاقم أزمة اللاجئين السوريين الفارين من نيران الحرب.