بعد مرور يومين: الخارجية المصرية تبحث الاعتداء على عامل

صورة لاعتداء نائب أردني على عامل مصري

قالت الخارجية المصرية إنها تتابع حادث الاعتداء على المواطن المصري "خالد السيد عثمان" العامل في أحد المطاعم بالأردن، والذي تم الاعتداء عليه من قبل نائب أردني ومرافقيه، وذلك بعد توقيف المعتدين.

وأشارت الخارجية المصرية إلى توجيهات الوزير بضرورة حصول العامل على كافة حقوقه، وبما يضمن عدم التعرض لأي مواطن مصري في أي مكان.

ونوهت الخارجية المصرية إلى أن وزارة الداخلية الأردنية كانت قد أصدرت بيانا شددت من خلاله على أن العلاقات التي تربط الأردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها في مختلف الأوقات والظروف.

كما أشارت الخارجية المصرية إلى أنه يتم التواصل مع سفير المملكة الاردنية فى القاهرة وسفير مصر في عمان والقنصل المصري في العقبة للتأكد من حصول المواطن المصري على حقه ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء.