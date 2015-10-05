بالفيديو: نتنياهو يهدد والفلسطينيون يراهنون على الصمود

في الحرم القدسي ومحيطه، يقتحم مستوطنون الباحات في مشهد بات يوميا، بينما تغلق قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى والطرق المؤدية إليه باستثناء باب الأسباط.

فرض الاحتلال إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة، وتوقفت خمس مدارس فلسطينية عن العمل، بعدما منع الاحتلال الطلاب من الوصول إليها.

وفي أطراف مدينة يافا العربية داخل الخط الأخضر تعرض مسجد حسن بيك إلى اعتداء مجهولين حطموا زجاج نوافذه.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" فقد خرج ليؤكد، بعد اجتماع على المستوى الأمني الإسرائيلي، استمرار حربه على ما أسماه "الإرهاب الفلسطيني".

وهو تهديد اعتبرته الحكومة الفلسطينية في رام الله يستند على حسابات خاطئة ضد شعب مازال قادرا على الصمود.