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بالأرقام .. 282 واقعة اعتداء من المستوطنيين في 8 أشهر فقط

5/10/2015

مستوطنة إسرائيلية

رصد مركز المعلومات الوطني الفلسطيني 282 حالة اعتداء من جانب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن أبشع تلك الاعتداءات قتل الطفل الرضيع على الدوابشة في حريق متعمد بمنزله في يوليو/ تموز الماضي. وفيما يلي الاعتداءات التي رصدها المركز الفلسطيني.  

–  يناير/كانون الثاني 2015: بلغ عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين 54 اعتداءً منها إصابة 12 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال.

 – فبراير/شباط 2015 : بلغ عدد اعتداءات المستوطنين 32 اعتداءً من بينها إصابة 7 فلسطينيين بجروح مختلفة.

 –  مارس/آذار 2015: وقع 42 اعتداءً نفذها مستوطنون شملت دهس مواطنين نتج عنها إصابة 7 فلسطينيين بجروح.

 – أبريل/نيسان 2015: بلغ عدد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينين 33 اعتداءً منها إصابة 5 فلسطينين.

 –  مايو/أيار 2015: بلغ عدد اعتداءات المستوطنين 33 اعتداء نتج عنها إصابة 4 فلسطينيين بجروح .

 – يونيو/حزيران 2015: وقع 28 اعتداءً نفذها مستوطنون نتج عنها إصابة 4 فلسطنيين.

 – يوليو/تموز 2015: وقعت 31 اعتداءً من جانب المستوطنين على الفلسطينيين، كما قتل مستوطنون الرضيع على الدوابشة في حريق متعمد بمنزله.

– أغسطس/آب: 29 اعتداء نفذها المستوطنون نتج عنها إصابة 9 فلسطينيين بجروح مختلفة.

–  اعتداءات المستوطنين تشمل كذلك دهس فلسطنيين، وإتلاف المزرعات، واقتلاع الأشجار.

 – اعتداءات المستوطنين جاءت بخلاف اعتداءات القوات الإسرائيلية على الفلسطنيين.

–  اعتداءات القوات الإسرائيلية من بينها قتل وإصابة فلسطنيين، وتوسيع عمليات الاستيطان.

–  استمرار عمليات الاقتحام والمداهمة والاعتداء على البلدات الفلسطينية من جانب القوات الإسرائيلية.

– الانتهاكات الإسرائيلية تشمل التوسع في اعتقال الفلسطينين من المدن الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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