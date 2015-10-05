المشير طنطاوي:أطاحت به ثورة يناير وصفق له السيسي.. فيديو

وجه "السيسي" التحية للمشير "محمد حسين طنطاوي" وزير الدفاع إبان ثورة 25 يناير 2011 والذي هتف المتظاهرون في مواجهته "يسقط حكم العسكر" في إشارة للمؤسسة العسكرية التي كان يرأسها حتى عزله الدكتور محمد مرسي عقب حادث مقتل 16 بين جنود وضباط الجيش فيما عرف بمذبحة رفح الأولى .

كما قال "عبد الفتاح السيسي" إن أفراد الجيش المصري ظلوا عشرين عاما يحصلون على نصف راتبهم حتى يحقق الجيش قدرة اقتصادية تساعده.

وأضاف خلال حديثه في احتفالات مصر بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر، إن الجيش يضع مصر نصب عينيه دائما قائلا:" الجيش المصري سيظل للمصريين ولن يكون له ولاء إلا للمصريين".

وجدد السيسي حديثه عن ضرورة تجديد الخطاب الديني قائلا:"لابد أن نمارس الدين بما يليق به حتى لا نسيء له".