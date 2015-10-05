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البنك الدولي: 10% فقط من سكان العالم تحت خط الفقر

5/10/2015
 
رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم

أوضح تقرير للبنك الدولي أن نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر في العالم ستنخفض هذه السنة للمرة الأولى إلى ما دون 10% من سكان العالم، إلا أن هذه النسبة تبقى مقلقة جداً في أفريقيا ما وراء الصحراء.

وجاء في التقرير أن نحو 702 مليون شخص سيعيشون هذه السنة تحت عتبة الفقر أي بأقل من 1.90 دولار في اليوم، بعد أن كانت هذه العتبة 1.25 دولار في اليوم، وأرجع السبب لارتفاع نسبة التضخم.

وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، مُرحّباً بالأرقام الجديدة إن هذه التوقعات تكشف أننا يمكن أن نكون أول جيل في التاريخ يقضي على الفقر المدقع.

واعتبر أن هذه الأرقام الجديدة يجب أن تعطي دفعاً جديداً بعد قيام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بتحديد أهداف جديدة حول التنمية المستدامة من ضمنها استئصال الفقر المدقع.

وبالرغم من انخفاض نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر في آسيا والهند وأميركا الجنوبية فإنها تبقى مرتفعة جداً في دول أفريقيا ما وراء الصحراء حيث ستبلغ هذه السنة 35.2%.

وبحسب التقرير فإن التركيز الكبير للفقر المدقع في أفريقيا ما وراء الصحراء مقلق للغاية لأن المنطقة بمجملها عاجزة عن أن تتبع وتيرة خفض الفقر في بقية انحاء العالم.

وأقر البنك بأنه لا يملك معلومات كافية حول الفقر في الشرق الأوسط والمغرب العربي بسبب النزاعات في هذه المناطق.

يُشار إلى أن آخر أرقام حول الموضوع صدرت عام 2012، وكان عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 902 مليون أي نحو 13% من سكان العالم، ووصلت هذه النسبة إلى 29% عام 1999.

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