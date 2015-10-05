استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

استشهاد صبي فلسطيني برصاص الاحتلال – أرشيف

استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي (الاثنين), خلال مواجهات على مدخل مخيم عايدة للاجئين, في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الطفل عبدالرحمن شادي خليل عبيد الله (11 عاما), أصيب بجروح خطيرة بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه, خلال مواجهات اندلعت في منطقة "المفتاح" على المدخل الشرقي للمخيم, وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج, إلا أنه استشهد بعد فترة قصيرة من إدخاله إلى المستشفى.

وأضاف المصدر أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تلك المواجهات, ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.