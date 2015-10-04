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وزير بريطاني :روسيا تستهدف تنظيم الدولة بـ 5% فقط من ضرباتها

4/10/2015
وزير الدفاع البريطاني

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن واحدة فقط من كل عشرين ضربة لسلاح الجو الروسي في سوريا تستهدف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف فالون في تصريحات نقلتها صحيفة ذي صن البريطانية، أن الاستخبارات البريطانية لاحظت أن 5 % من الضربات الروسية استهدفت مقاتلي التنظيم الجهادي، وأن معظم الغارات "قتلت مدنيين" واستهدفت المعارضة المعتدلة لنظام الرئيس بشار الأسد على حد وصفه.

وأشار إلى أن التدخل الروسي أدى إلى مزيد من "تعقيد الوضع"، مؤكدا أن مختصين يقومون بتحليل المواقع التي تجري فيها الضربات كل صباح، وجدوا معظمها ليس إطلاقا ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الوزير البريطاني إن العناصر المتوفرة لديه تؤكد أن الروس يطلقون الذخائر غير الموجهة على قطاعات يرتادها مدنيون مما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وأنهم يطلقون ذخائر على قوات الجيش السوري الحر الذي يقاتل الأسد، مؤكدًا أن روسيا تدعم الأسد وتطيل المعاناة على حد تعبيره.

 

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