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معركة حنان مع السرطان .. فيلم من إنتاج "الجزيرة مباشر"

4/10/2015

"لم أتوقف عن البكاء وأنا أشعر بعدو يهاجم جسدي .. ينهشه.. يخطفنى من أولادي" .. كلمات تترجم شعور الصحفية المصرية حنان كمال عندما علمت بنبأ إصابتها بـ"سرطان الثدي".

تحكى حنان "42 سنة"  عن تجربتها مع الآلام،والتي ما زالت تواجهها بكل شجاعة، وترجع السبب في إصابتها  إلى حزنها على زوجها المخرج المصري أحمد نصر الذي أصيب في حادث سير عقب ثورة يناير بمصر، أدخلته في غيبوبة طويلة تركت عليه من الآثار الكثير.

وتزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الثدي أنتج موقع "الجزيرة مباشر" فيلما قصيرا عن تجربة حنان، ومعركتها التي ما زالت مستمرة لهزيمته، كي يتعرف الجمهور على كيفية اكتشاف المرض، وكيف يمكن مواجهته دون انكسار؟

كما ستقوم حنان  بتلقى أسئلة الجمهور عن مرض السرطان وكيفية التعايش معه عبر sharkna@aljazeera.net

المصدر : الجزيرة مباشر
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