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مصريون يحتجون على موقف حزب المحافظين البريطاني من الانقلاب

4/10/2015

تظاهر العشرات من النشطاء المصريين أمام مقر حزب المحافظين البريطاني الحاكم بمدينة "مانشستر" تنديدا بموقفه من الانقلاب العسكري في مصر.

ورفع المتظاهرون صور الرئيس المعزول محمد مرسي والأعلام المصرية، وشعارات رابعة، ولافتات  لرفض زيارة السيسي المزمعة إلى بريطانيا، ومنتقدة لحزب المحافظين البريطاني.

وقال أحد المشاركين : "أنا هنا لتوصيل صوت الكثير من المصريين الذين يقتلون ويسجنون، ولنصرة الشرعية في مصر، وحزب المحافظين لم يساعد القضية المصرية رغم أنه يعلن دائما أنه يدعم الديمقراطية".

وأضافت إحدى المشاركات بالفعالية: "نتظاهر اليوم ضد حكومة ديفيد كاميرون، لأنه رحب بزيارة السيسي إلى لندن، نحن نرفض هذه الزيارة، فالسيسي وصمة عار في تاريخ مصر".

المصدر : الجزيرة مباشر
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