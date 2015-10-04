تعرف على إتيكيت زيارة العروس

إتيكيت "زيارة العروس" .. مقطع لياسمين المهيري يتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من يوتيوب، وتم عرضه ضمن برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر.

وتوضح ياسمين ببساطة كيفية اتباع الإتيكيت أثناء زيارة العروس، واختيار الهدايا الملائمة مع اختيار المواعيد المناسبة للزيارة، والتي يفضل أن تكون بعد انتهاء شهر العسل.

أما الهدايا فمن الأفضل أن تسأل العريس أو العروس عن احتياجاتهما قبل الزفاف ومساعدتهما في حدود الإمكانات المادية المتاحة.

ويمكن أن تكون الهدية عبارة عن مال، أو هدية ليس لها علاقة بالديكورات مثل مستلزمات في المطبخ، ويفضل عدم اصطحاب الأطفال في الزيارة الأولى.