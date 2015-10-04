البث الحي
منوعات

تعرف على إتيكيت زيارة العروس

4/10/2015

إتيكيت "زيارة العروس" .. مقطع لياسمين المهيري يتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من يوتيوب، وتم عرضه ضمن برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر.

وتوضح ياسمين ببساطة كيفية اتباع الإتيكيت أثناء زيارة العروس، واختيار الهدايا الملائمة مع اختيار المواعيد المناسبة للزيارة، والتي يفضل أن تكون بعد انتهاء شهر العسل.

أما الهدايا فمن الأفضل أن تسأل العريس أو العروس عن احتياجاتهما قبل الزفاف ومساعدتهما في حدود الإمكانات المادية المتاحة.

ويمكن أن تكون الهدية عبارة عن مال، أو هدية ليس لها علاقة بالديكورات مثل مستلزمات في المطبخ، ويفضل عدم اصطحاب الأطفال في الزيارة الأولى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)