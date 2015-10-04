بالفيديو .. مراهق عراقي يقتل شرطيا أستراليا

بثت القناة الإخبارية السابعة الأسترالية مقطع فيديو لمراهق عراقي مولود بإيران ومهاجر مع عائلته في أستراليا يظهر خلال المقطع وهو يتبادل إطلاق النار مع شرطي أسترالي عند مدخل المقر الرئيسي لشرطة مدينة سيدني.

وأفادت القناة بأن المراهق تمكن من قتل الشرطي قبل أن تظهر المزيد من قوات الشرطة وترديه، في حدث وصفه رئيس وزراء أستراليا الجديد، ماكوم تورنبول، بإرهابي "وجريمة قتل بدم بارد"، وفق تعبيره.

من جانبه قال قائد شرطة المدينة المفوض أندرو سكيبيوني أن المسلح ارتكب عملاً من أعمال الإرهاب، وذكر أنه ولد في إيران من أصول كردية- عراقية، في معرض شرحه أن الهجوم ذو "دوافع سياسية" وبأنه "عمل إرهابي"، مضيفا أن الصبي كان يعمل بمفرده على ما يبدو، وأن القيادات الإسلامية في المدينة تساعد الشرطة في تحقيقاتها.