المقاومة تقترب من فك الحصار عن خط الإمداد الرئيسي بتعز

ضياء الأهدل مقرر تنسيقية المقاومة

قال ضياء الحق الأهدل مقرر مجلس تنسيق المقاومة بمدينة تعز إن المقاومة تتقدم بساحة الأربعين وتسعى لدحر الحوثيين عن خط الإمداد بين جبهة الضباب والجبهة الغربية للمدينة .

وأضاف الأهدل أن قيادة المقاومة تنسق مع التحالف الدولي لتتزامن عملية دخول "المخا "مع فك الحصار عن خط الإمداد الرئيسي بالمدينة .

وأشار مقرر مجلس تنسيق المقاومة أن تقدم القوات المؤيدة للشرعية في الجبهة الغربية بالتزامن مع استعادة السيطرة بالكامل على باب المندب يلقي بالرعب في قلوب الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح .

وأكد الأهدل أن مدينة تعز تمثل أيقونة واحد ة بكل مكوناتها السياسية والعسكرية مشيرا إلى حالة التوحد التي طغت على المدينة أثناء الانتفاضة الشعبية ومؤكدا أن تلك الحالة من التناغم والوحدة لا تزال تسيطر على العلاقة بين كافة الفصائل والقوى المقاومة .

وأكد الأهدل كذلك على سعى مجلس تنسيق المقاومة لتوفير الخدمات مشيرا إلى أن الحوثيين استهدفوا محطات الكهرباء من أجل معاقبة المواطنين الرافضين لانقلابهم في المدينة لكن المقاومة تحاول توفير البدائل من أجل استمرار المستشفيات والمطاعم والمحال التجارية وغيرها من الخدمات في العمل بشكل طبيعي .