السيسي يلتقي السبسي للمرة الأولى في القاهرة

السيسي والسبسي

يلتقي اليوم الأحد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره التونسي باجي قائد السبسي في القصر الجمهوري بالقاهرة في أول زيارة يقوم به السبسي للقاهرة منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية في اواخر العام الماضي .

ووفقا لتقارير صحفية خرجت من القاهرة فإن اللقاء بين السيسي والسبسي سيتطرق الي القضية التي تشغل بال السيسي في اجتماعاته الدولية وهي ما يسميه مكافحة الإرهاب".

وقد أشارت بعض الصحف المصرية إلى أن السيسي سينقل للسبسي خبرة مصر في هذا المجال.

كما ستتطرق القمة الرئاسية بينهما -بحسب المصادر- إلى الوضع في ليبيا، والتنسيق الأمني والسياسي بين مصر وتونس في هذا الملف في ظل إصرار السيسي على ضرورة وجود غطاء عربي لتدخل عسكري مصري في ليبيا بذريعة مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما ترفضه دول عربية وخليجية.

وقد أثار خبر زيارة السبسي للسيسي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت التعليقات الساخرة على هذا اللقاء بسبب التقارب الشديد بين كليهما في كل الظروف حتي في الاسم حيث يفرق بينهم نقطة.

ومن بين أوجه الشبه التي تجمع بين السيسي والسبسي والتي وردت في تعليقات نشطاء الفيسبوك وتويتر أنهما قائدين للثورة المضادة في مصر وتونس، وأن كليهما وصل للحكم في سنة واحدة، وأنهما محسوبين علي النظام القديم في كلا الدولتين، وانهما متشابهين في العداء السافر للإسلاميين، وأنهما استخدما نفس الأسلوب في تشويه ثورة يناير، والثورة التونسية عبر الإعلام.

اما الفارق الوحيد بينهما هو أن السيسي وصل للحكم بانقلاب عسكري ضد الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير وقام باعتقاله، بينما وصل الرئيس التونسي للحكم بانتخابات اعترف بنتيجتها الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وسبق للرئيسين المصري والتونسي أن التقيا في العاصمة الإثيوبية أديس بابا على هامش قمة الاتحاد الافريقي، ووقعت مشادات بين حرس السيسي وحرس السبسي بعد محاولة الأمن المصري منع مرافقي الرئيس التونسي باجي السبسي من الطاقم الأمني من الدخول إلى قاعة الاجتماع ومنع التلفزيون التونسي من تصوير اللقاء.