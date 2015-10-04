الجزيرة مباشر تلتقي أسرة الشهيد الفلسطيني فادي علوان

قالت أسرة الشهيد الفلسطيني "فادي علوان" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار عليه، بعدما ادعت محاولته طعن مستوطن في القدس.

وقالت عمة الشهيد "ندا أبو خضير" للجزيرة مباشر: "قوات الاحتلال اقتحمت البيت وكسروا كل محتوياته، فادي وحيد عائلته، هو كل شيء لهم، حسبي الله ونعم الوكيل".

وفي بيان لها اليوم، نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شهيدها فادي علوان، مؤكدة أنه أحد أعضائها وحملت المسؤولية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم الأحد منزل الشهيد الفلسطيني فادي علوان، بقرية العيساوية بالقدس بعد قتله ، واعتقلت والده وعمه.

كما تشهد القرية منذ الصباح مناوشات بين أهالي القرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أعلن الأهالي إضرابهم تضامنا مع علوان.