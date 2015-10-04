الأقصى_مسئوليتنا.. هاشتاج لدعم ثالث الحرمين

المسجد الأقصى- أرشيف

كتبت بعض الشخصيات الإسلامية والدعوية تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مسئولية المواطنين العرب وعموم المسلمين تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، في هاشتاج حمل عنوان "الأقصى مسئوليتنا". ولقي الهاشتاج تفاعلا كبيرا بين مستخدمي موقع تويتر.

وقال الداعية السعودي "سلمان العودة": أمانة الشرائع السماوية في أيدي المسلمين، وميراث الأنبياء والمرسلين، وهو وصية الأجيال للأجيال ،يرخص دونه كل نفيسٍ وغال.

وقال الداعية "علي عمر بادحدح": الاحتلال يبني على المرحلة الحالية اقتحامات أوسع وتأمين صلوات يهودية ولو قصيرة في رحاب الأقصى وصولا إلى التقسيم الزماني.

وقال عبد العزيز الفضلي، عضو رابطة علماء الشريعة بالكويت: سيظل أبناء الأقصى يضربون أروع مثال في الشجاعة والتضحية فداء للقدس والأقصى.

وقالت د. نورة خالد السعد: الأقصى عقيدة، ولابد من تعزيز هذا في نفوس الأجيال إلى أن يتحقق النصر بإذن الله.

أما على مستوى تفاعل مستخدمي تويتر، فقد كتب أبو معاذ: رحم الله أما أنجبت مهند الحلبي تقبله الله وأخزى الله يهود، واجبنا نصرة إخواننا ولو بالكلمة وإن كان الواجب تسيير الجيوش.

وقال أحمد الكندري: القدس مائي بل هوائي بل ضيائي الساري، فهي الحياة، هي الممات ومقصد الثوار للقدس نبض مثل نبض قلوبنا لا عيش حتى تسترد دياري.

وكتب "أعرابي": برغم تزاحم الأحداث وكثرة المسئوليات إلا أنه لا يجب أن ننسى أن الأقصى مسئوليتنا العظمى وأهم قضايانا ولا يجب علينا التعلل بالانشغال عما سواه.

وقال "مشعل بدري العتيبي": رُغم ما يفعله الاحتلال البغيض في حقّ المسجد الأقصى والمرابطين فيه وخاصّة النّساء إلاّ أنّ للبيت ربٌّ يحميه.