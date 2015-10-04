الأزمة الليبية تستأثر بأجندة الحوار بين السيسي والسبسي

السيسي والسبسي

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الأزمة الليبية استأثرت بجزء هام من اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الليبي الباجي قايد السبسي .

من جانبه أكد السيسي على أهمية تدارك الأوضاع في ليبيا بما يحول دون توسع ما وصفها بالتنظيمات "الإرهابية" والسلامة الإقليمية لليبيا علاوةً على تجنيب دول الجوار التداعيات السلبية الناجمة عن تردي الأوضاع الأمنية هناك بحسب ما جاء على لسان المتحدث

واتفق الرئيس المصري ونظيره التونسي على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها دول المنطقة بما يضمن سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها ويصون مقدرات شعوبها.

من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن أمله في أن تساهم زيارته لمصر في إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين ترتقي بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً.