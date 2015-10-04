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أراء بعض المواطنين التونسيين حول زيارة السبسي لمصر

4/10/2015

رصدت الجزيرة مباشر أراء بعض المواطنين التونسيين حول زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى القاهرة اليوم الأحد.

وقال أحد المواطنين : "مصر دولة عربية كبيرة  لكن ليس هناك أي فائدة من زيارة السبسي لان مصر لديه تمر بأزمات كثيرة وخاصة الأزمة الاقتصادية".

وأضاف اخر :"كل رئيس لديه وجهة نظره لان الرئيس السبسي يعرف ماذا يفعل لأن تاريخه معروف منذ أن كان وزير خارجية في عهد الرئيس بورقيبا".

وأشار مواطن ثالث إلى أن الرئيس الباجي قائد السبسي  سياسي محنك، وأن زيارته لمصر ستعود بالفوائد الكثيرة على  البلدين الشقيقين.

وكان الرئيس التونسي قد وصل للقاهرة  الأحد 4 سبتمبر في زيارة رسمية تنتهي غدا الأثنين.

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