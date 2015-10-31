هام للمدخنين .. عصير الجزر يمتص النيكوتين من الجسم

صورة مدخن ـ أرشيف

ذكرت دراسة حديثة أن عصير الجزر الذى يحتوى على الفيتامينات A, B,C، يعتبر مصدرا مهما لإنعاش البشرة وإزالة النيكوتين من الجسم.

وأوضحت الدراسة أن مادة النيكوتين تعمل على خفض فيتامين C من الجسم، لذلك من المهم تناول البروكلي الذى يحتوى على كميات كبيرة من فيتامين سي وB5، لتعويض النقص في الجسم, كما هو فعال في إزالة النيكوتين وحماية الرئتين من السموم.

وأضافت الدراسة أن فاكهة الكيوي من أكثر الفواكه فائدة، وتساعد على التخلص من النيكوتين من أجسام المدخنين، لما تحتويه من مواد غنية بالفيتامينات.

كما أشارت إلى أن تناول من كوبين إلى 8 أكواب من الماء يوميا، يساعد في ترطيب الجسم وزيادة التمثيل الغذائي للتخلص من النيكوتين.