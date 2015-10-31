نشطاء يهاجمون انتخاب النظام المصري لإسرائيل بالأمم المتحدة

تعليق حركة 6 أبريل على انتخاب مصر لإسرائيل

أثار انتخاب النظام المصري لإسرائيل في عضوية لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي استياء واستنكارين واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حركة شباب 6 أبريل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "مصر تقوم بالتصويت لصالح الكيان الصهيوني، ووزارة الخارجية ترفض التعليق على الواقعة، السيسي اللى (الذي) منيم (تعني راعب) المنطقة من المغرب، وخاطف قائد الأسطول الخامس أو السادس مش فاكر بيصوت للكيان الصهيوني.. القومى العربي خليفة عبد الناصر إدى (أعطى) صوت مصر للصهاينة.. و لسه في ناس مش شايفة الحقيقة و مغيبة نفسها بنفسها عن الحق".

وقال الدكتور نادر فرجاني، الأستاذ بجامعة القاهرة، ورئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إسرائيل تعيش أزهي عصور الصهيونية برعاية الحكم العسكري في مصر وحلفائه.

وقارن المحامي خالد علي بين موقف مصر وموقف باقي الدول العربية قائلا: مصر انتخبت إسرائيل لعضوية لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، وناميبيا صوتت ضد عضوية إسرائيل، و9 دول عربية امتنعت عن التصويت (قطر والجزائر والكويت وموريتانيا وسوريا وتونس والمغرب والسعودية واليمن).

وقالت صفحة برنامج البلكونة أمس الجمعة: "النهاردة يوم تاريخي.. مش علشان وقفنا برنامج مذيعة (….).. لا.. علشان لأول مرة في التاريخ و منذ قيام دولة (إسرائيل) تقوم دولة عربية للتصويت رسميا لصالحها لتختارها عضو بلجنة الامم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.. الدولة العربية دي كانت يوما ما قائدة العرب ومحركة العالم الثالث ضد كل ما هو صهيوني.. الدولة دي تبقى مصر.. مصر السيسي صوتت لإسرائيل.. رسميا!

ونشرت صفحة الاشتراكيون الثوريون على فيسبوك كاركاتير بعنوان "مصر تصوِّت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي".

وكتب وليد غريب: "أكيد النائب عبد الرحيم علي وأحمد مرتضي منصور هايقلبوا الدنيا".

وعلق ياسر عابدين: الحكومة المصرية معينة من الكنيست ذاته.

وسخر محمد أحمد أبو الخير قائلا: آ يا برادعى يا عميل.

وقال هشام أحمد حجازي: المهم إن مرسي قال صديقي بيريز.

وكتب محمد عاكف: مهزلة بس مش غريبة.

وحاول البعض تبرير القرار بأن الحكومة المصرية دعمت دخول 6 دول للجنة بما فيها إسرائيل، وأن التصويت كان على ضم الدول الست مجتمعة؛ لكن آخرين أكدوا أن مصر كان يجب عليها أن تمتنع عن التصويت مثلما فعلت الدول العربية، ومنها دول مرشحة لعضوية اللجنة امتنعت عن التصويت لصالح نفسها حتى لا تخدم إسرائيل.

وسخر خالد عبد الجواد قائلا: على فكرة البلاد اللي رفضت دي أساساً إخوان و ضد السامية أصلاً بقى.

وكتبت مصرية تهاني: بس مش عايزين ننسى أن البرادعي خاين وعميل وأمريكاني صهيوني، وأن شباب الثورة عملاء لأمريكا وإسرائيل وكان هدفهم خراب البلد.

وقال عاصم الذهبي: مصر إاسرائيل إيــــد واحــــــدة.

وعلق أحمد فتحي: إذا كنا هجرنا أهلنا من سيناء علشان خاطر عيون إسرائيل مش هنصوت لها في الأمم المتحدة.

وكتب طارق العشري: سيسينياهو أول حاكم عربي في التاريخ يقول فلسطين عاصمتها القدس الشرقية منتظر منه ايه؟ ده أبو عيلاء حكمنا 30 سنة معملهاش.