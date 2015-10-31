مصر: رموز سياسية تستنكر دخول طائرات إسرائيلية أجواء سيناء

استنكر برلمانيون سابقون وسياسيون مصريون دخول طائرات إسرائيلية إلى الأجواء المصرية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه منذ صباح السبت ساعد بالاستطلاع الجوي في جهود تحديد موقع الطائرة الروسية التي انقطع الاتصال بها فوق شبه جزيرة سيناء.

وجاء في بيان مذيل بتوقيع عدد من البرلمانيين والسياسيين: "يدين الموقعون على هذا البيان دخول طائرات استط

د.أيمن نور ـ أحد الموقعين على البيان

لاع الكيان الصهيوني إلى الأجواء المصرية بعد الحادث المروع بسقوط طائرة الركاب الروسية؛ إذ لا تحتمل السيادة المصرية عبثا أكثر بعد أن تعددت الشكايات باختراق طائرات ذلك الكيان للأجواء المصرية خلال هذا العام بالتنسيق مع سلطة القمع الفاشلة في حماية أمننا القومي من العبث".

وأضاف البيان :" نندد بالدعم الدبلوماسي الذي قدمته سلطة الانقلاب باسم الدولة المصرية في الأمم المتحدة لاختيار الكيان الصهيوني لعضوية لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في سابقة جديدة – لم ترتكب مثلها أية دولة عربية أو إسلامية أخرى – لتؤكد إصرار سلطة القمع على التنسيق مع كيان لا يسعي إلا لإضعاف مصر وإفقادها عمقها العربي والإسلامي".

ودعا الموقعون على البيان الشعب الروسي لمباشرة ضغوط فورية وحقيقية على قيادته للكف عن التدخل في الشأن العربي وسحب قواتها وطائراتها من الأراضي والأجواء السورية والتكفير عمّا ارتكبته من مجازر في حق الشعب السوري البطل، كما دعوا ( حسبما جاء في البيان) مؤسسات الدولة المصرية للحيطة واليقظة لمخططات المسّ بالأمن القومي المصري، والذي تُثبتُ الدلائل تورط سلطة القمع فيه، بتنسيقها المستمر مع الكيان الصهيوني وتعاونها الأخرق مع التدخل الروسي في الشأن السوري.

وتضمنت قائمة الموقعين على البيان زعيم حزب غد الثورة د. أيمن نور والبرلمانيين السابقين ثروت نافع وحاتم عزام وأستاذ العلوم السياسية د. سيف عبد الفتاح والشاعر عبد الرحمن يوسف وغيرهم.