البث الحي
منوعات

مصادر أمنية مصرية: أسباب سقوط الطائرة الروسية غير معروفة

31/10/2015
طائرة مدنية روسية

قالت مصادر أمنية إن أسباب سقوط الطائرة الروسية بسيناء والتي راح ضحيتها 224 شخصا غير معروفة، و أضافت أن منطقة سقوط الطائرة الروسية ليست منطقة عبور طائرات.

وذكرت وزارة الطيران المصرية أن فرق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة الروسية قرب العريش شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية مصرية أن الطائرة الروسية تحطمت بالكامل ومعظم الركاب لقوا مصرعهم على الأرجح.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر من هيئة الطيران الروسية قوله إن طائرة ركاب كانت في طريقها من منتجع شرم الشيخ المصري إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية صباح اليوم، وفقد الاتصال بها بعد 23 دقيقة من إقلاعها؛ ومن ثمّ اختفت مع على شاشات الرادار في المجال الجوي القبرصي.

 وأضاف المصدر أن الطائرة من طراز إيرباص إيه-321 وعلى متنها 224 شخصا بين ركاب وأفراد طاقم، وتشغلها شركة طيران كوجاليمافيا .

وقالت هيئة الطيران الروسية أن الطائرة المفقودة كانت تقل 7 من أفراد الطاقم و200 راكب و17 طفلاً.

وفيما لم تؤكد هيئة الطيران الروسية بعد رسميا سقوط الطائرة، ذكرت مصادر ملاحية مصرية أن قائد الطائرة كان اتصل بالمراقب الجوي في مطار القاهرة الدولي وطلب الهبوط الاضطراري إثر تعطل أجهزة الاتصال في الطائرة. و كانت الطائرة الروسية قامت بتخفيض ارتفاعها بشكل مفاجئ قبل اختفائها من الرادار .

من ناحية أخرى قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شريف إسماعيل إنه أصدر توجيهات بتشكيل غرفة عمليات بمجلس الوزراء لمتابعة الموقف.

سقوط طائرة روسية تقل 224 راكبا فوق سيناء
المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)