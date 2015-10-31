مصادر أمنية مصرية: أسباب سقوط الطائرة الروسية غير معروفة

طائرة مدنية روسية

قالت مصادر أمنية إن أسباب سقوط الطائرة الروسية بسيناء والتي راح ضحيتها 224 شخصا غير معروفة، و أضافت أن منطقة سقوط الطائرة الروسية ليست منطقة عبور طائرات.

وذكرت وزارة الطيران المصرية أن فرق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة الروسية قرب العريش شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية مصرية أن الطائرة الروسية تحطمت بالكامل ومعظم الركاب لقوا مصرعهم على الأرجح.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر من هيئة الطيران الروسية قوله إن طائرة ركاب كانت في طريقها من منتجع شرم الشيخ المصري إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية صباح اليوم، وفقد الاتصال بها بعد 23 دقيقة من إقلاعها؛ ومن ثمّ اختفت مع على شاشات الرادار في المجال الجوي القبرصي.



وأضاف المصدر أن الطائرة من طراز إيرباص إيه-321 وعلى متنها 224 شخصا بين ركاب وأفراد طاقم، وتشغلها شركة طيران كوجاليمافيا .

وقالت هيئة الطيران الروسية أن الطائرة المفقودة كانت تقل 7 من أفراد الطاقم و200 راكب و17 طفلاً.



وفيما لم تؤكد هيئة الطيران الروسية بعد رسميا سقوط الطائرة، ذكرت مصادر ملاحية مصرية أن قائد الطائرة كان اتصل بالمراقب الجوي في مطار القاهرة الدولي وطلب الهبوط الاضطراري إثر تعطل أجهزة الاتصال في الطائرة. و كانت الطائرة الروسية قامت بتخفيض ارتفاعها بشكل مفاجئ قبل اختفائها من الرادار .



من ناحية أخرى قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شريف إسماعيل إنه أصدر توجيهات بتشكيل غرفة عمليات بمجلس الوزراء لمتابعة الموقف.