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فيديو .. ليفربول يدك شباك تشيلسي بثلاثية

31/10/2015

حقق ليفربول الإنجليزي فوزا ثمينا 3-1 على مضيفه تشيلسي اليوم السبت بالجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء عن طريق لاعبه  "راميريز " بضربة رأسية رائعة على يمين حارس الريدز.

لكن ليفربول كان له رأي آخر قبل نهاية الشوط الأول بعد أن سيطر بشكل كامل على مجريات اللعب ليتمكن بعدها البرازيلي "كوتينهو"  بعد مراوغة "جون تيري" مدافع البلوز ليسدد بعدها بقدمه اليسرى محزرا هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني  نجح "كوتينهو" أيضًا في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 74 من عمر المباراة، قبل
أن يطلق البديل "بينتكي" رصاصة الرحمة محرزا الهدف الثالث بحلول الدقيقة 83 .

وبهذه النتيجة يصل ليفربول للنقطة رقم 17،  ويفوز يورغن كلوب بالثلاث نقاط الأولى بالدوري، بينما يظل النادي اللندني قابعا في المركز  الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

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