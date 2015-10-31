فيديو.. ريال مدريد يعزز صدارته لليغا بفوزه على بالماس

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا سهلا بعد تغلبه على ضيفه لاس بالماس 3-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد، ليعزز بذلك الفوز موقعه في صدارة الدوري.

تقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما "إيسكو" و"كريستيانو رونالدو" في الدقيقتين الرابعة و14، ثم رد لاس بالماس بهدف أحرزه "هيرنان سانتانا" في الدقيقة 38، قبل أن يختتم "خيسي رودريغيز" التسجيل بالهدف الثالث للريال في الدقيقة 43.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة معززا صدارته للدوري بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.