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فيديو: تعرف على أبرز الأحزاب المشاركة في انتخابات تركيا

31/10/2015

يتوجه الناخبون الأتراك غدا (الأحد) إلى صناديق الاقتراع، لاختيار نواب الدورة البرلمانية الــ 26.

ومن المقرر أن يصوت 54 مليونا و49 ألفا و940 ناخبا تركيا، في مجموع 175 ألفا و6 صناديق، بينهم 358 صندوقا في سجون البلاد.

ويتنافس فيها 16 حزبا سياسيا في الانتخابات هي: "حزب العدالة والتنمية، حزب تركيا المستقلة، حزب الوحدة الكبير، حزب الشعب الجمهوري، الحزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي اليساري، حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الشيوعي، حزب الأمة، حزب الحركة القومية، حزب السعادة، حزب الوطن، حزب التحرير الشعبي، حزب الحقوق والحريات، حزب الطريق القويم، الحزب الليبرالي الديمقراطي بالإضافة إلى 21 نائبًا مستقلًا".

ومن المقرر أن يتم التصويت في 61 دائرة انتخابية على أن يبدأ التصويت في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد، ليستمر حتى الساعة الخامسة من عصر نفس اليوم، يستثنى منها الولايات الشرقية، ويبدأ التصويت فيها عند الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة من عصر اليوم نفسه.

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