سقوط طائرة روسية تقل 224 راكبا فوق سيناء

طائرة محطمة ( أرشيف )

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مكتب رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل تأكيده سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء تقل 224 راكبا.

جاء ذلك بعد أن قالت مصادرللجزيرة مباشر نقلا عن بعض أهالي شمال سيناء إنهم سمعوا انفجارا قويا تبعه تصاعد كثيف لأعمدة الدخان بمنطقة الحسنة في وسط سيناء.



وأضاف شهود العيان أن قوات الجيش تتحرك على طريق الأوسط شمال سيناء بكثافة وفرضت حظر على التحرك في مكان الانفجار.



وكانت هيئة الطيران الروسية أعلنت في وقت سابق فقدان الاتصال بطائرة روسية في أجواء سيناء.

وقال مصدر بالطيران المصري لرويترز إن طائرة الركاب المفقودة غادرت الأجواء المصرية بسلام، بعد أن أفادت المصادر في وقت سابق من صباح اليوم أن برج المراقبة في مطار شرم الشيخ الدولي قد فقد الاتصال بطائرة ركاب مدنية تقل 224 شخصا فوق شبه جزيرة سيناء بعد إقلاعها من المطار صباح اليوم السبت.



