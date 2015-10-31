رحيل رسام الكاريكاتير الفلسطيني بهاء البخاري عن 71 عاما

رسام الكاريكاتير الفلسطيني بهاء البخاري (رويترز)

شيع الفلسطينيون أمس (الجمعة) جثمان رسام الكاريكاتير "بهاء البخاري" الذي توفي ليل الخميس بعد مسيرة طويلة عرف خلالها برسومه الناقدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولد "البخاري" في القدس عام 1944 وكانت انطلاقته الأولى عبر الصحافة السورية عام 1962 ثم بدأ مشواره الاحترافي مع الكاريكاتير عام 1964 من خلال صحيفة (الرأي العام) الكويتية.

عمل في الصحافة الكويتية بين عامي 1964 و1988 وزامل خلال هذه الفترة رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي (1938-1987).

نشرت أعماله بالعديد من الصحف العربية في الداخل والخارج من بينها (القدس العربي) و(العرب) ووصولا إلى صحيفة (الأيام) الفلسطينية التي عمل بها منذ 1996 حتى وفاته.

وحصل "البخاري" على العديد من الجوائز وشهادات التقدير العربية والعالمية منها جائزة (الريشة الذهبية) عام 1976 في الكويت وجائزة وشهادة (الشجاعة) من الولايات المتحدة عام 2008 وجائزة (القلم الذهبي) عام 2014 من مهرجان كان في فرنسا.

أقام مجموعة معارض خاصة بمجال الكاريكاتير في الأراضي الفلسطينية والدول العربية إضافة إلى اسهاماته المتنوعة بمجالات الرسوم المتحركة والكتب المصورة.

ونعى رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" الفنان الراحل. وكان قد استقبله قبل نحو أسبوع وقلده وسام الثقافة والعلوم والفنون (مستوى الإبداع) اعترافا بدوره في مسيرة الإبداع في الفن التشكيلي والكاريكاتير.

واختارت صحيفة (الأيام) اليومية -التي كان ينشر البخاري فيها رسومه ومن أبرزها شخصيتا أبو العبد وأم العبد- أن تنعاه على طريقتها فوضعت مكان نشر أعماله صورة شخصية للبخاري (بورتريه) وكتبت "وداعا بهاء البخاري".

وقال الفنان التشكيلي "خالد الحوارني" متحدثا باسم اتحاد الفنانين الفلسطينيين الذي كان "البخاري" عضوا فيه "واكب خلال مسيرة عمره الطويلة من الكويت إلى تونس إلى أرض الوطن حكاية الشعب الفلسطيني وهمومه. وكان يحاول كل الوقت من خلال رسوم الكاريكاتير أن يصنع الابتسامة والمقولة والموقف."

وأضاف "رحل بهاء وبقت لنا شخصياته الكاريكاتيرية التي اخترعها وعلى رأسها أبو العبد وأم العبد .. وأبو العبد لن يموت أبدا".

وتابع قائلا "رسومات الكاريكاتير تكون دائما شاهدا وجزءا من الأرشيف الوطني للمرحلة التي رسمت بها."

كما نعى الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين الفنان الراحل وقال في بيان "برحيل بهاء البخاري تخسر الثقافة الفلسطينية واحدا من الأسماء الموزونة المناضلة."