تعرف على أبرز حوادث الطيران داخل الحدود المصرية

طائرة محطمة ـ أرشيف

سقطت الطائرة الروسية "إيرباص 321" السبت قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وبحسب السلطات المصرية فإن الطائرة اختفت من شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي في محافظة جنوب سيناء المجاورة.

الطائرة الروسية كانت متوجهة إلى مدينة بطرسبورج الروسية، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 224 شخصا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الأراضي المصرية حوادث سقوط طائرات وفيما يلي حوادث الطائرات داخل الحدود المصرية.

أغسطس/آب 1950

تحطمت الطائرة "لوكهيد كونستليشن 749 إيه" بالصحراء الغربية و كانت في طريقها إلى نيويورك قادمة من مدينة مومباي خلال محاولة الطيارالهبوط بعد اشتعال النيران في محرك الطائرة، وأسفر الحادث عن مقتل 55 شخصا.

فبراير/شباط 1973

أسقطت الطائرة "بوينج 727" التابعة للخطوط الجوية الليبية من قبل طائرتين إسرائيليتين عقب دخولها المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء قادمة من مطار طرابلس بعد أن تعرضت لعاصفة رملية ما أجبرها على تغيير مسارها، وأسفر الحادث عن مقتل 108 أشخاص كانوا على متنها، ونجا 5 أشخاص فقط.

يناير/كانون الثاني 2004

سقطت طائرة "بوينغ 737 كلاسيك" التابعة لخطوط فلاش إير لاينز المصرية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في البحر الأحمر، وكانت في طريقها إلى باريس. وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 148 شخصا.

يناير/كانون الثاني 2008

تحطم طائرة تتبع هيئة الطاقة النووية في بورسعيد وكانت في رحلة من القاهرة إلى بورسعيد، ونتج عن الحادث مصرع طيارين، بحسب تصريحات مسؤولين وقتها لوكالة الأنباء الرسمية.

أكتوبر/تشرين الأول 2015

تحطم الطائرة الروسية "إيرباص 321" بالقرب بوسط سيناء ، وقالت السلطات المصرية إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ وكانت متوجهة إلى مدينة بطرسبورج الروسية ، وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم عددهم 224 شخصا بينهم 17 طفلاً.