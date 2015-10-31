تطبيق جديد يحول شاشات "الموبايل" إلى ميزان حساس

تطبيق جديد يحول شاشات الهواتف إلى ميزان حساس _ أرشيف

بدأت الهواتف الجوالة تحل تدريجيا محل عدد كبير من العناصر الحياتية اليومية، وأحدثها حاليا هو الميزان المنزلي، المخصص لوزن الأشياء الصغيرة في مطبخ المنزل.

حيث كشفت شركة هواوي الصينية مؤخرا النقاب عن هاتف، يمكن استخدامه لوزن الأجسام، بفضل شاشته الحساسة للضغط، والآن ظهر تطبيق لإضافة نفس الميزة إلى شاشات الهواتف المحمولة الأخرى.

التطبيق الجديد يحمل اسم Gravity، وهو يستخدم تقنية اللمس بالأبعاد الثلاثية 3D Touch لتحويل الشاشة إلى ميزان صغير الحجم، ولكن يبدو أن شركة أبل لم تتحمس للتطبيق الجديد، حيث رفضت وجوده في متجرها.

وقد أنشأ التطبيق Gravity مهندس التصميمات "ريان ماكليود" من كاليفورنيا، ويمكن لهذا التطبيق وزن الأجسام الصغيرة التي لا يزيد وزنها عن 385 غراما.

وقال المهندس المخترع إن أفضل وسيلة لوزن الأجسام بواسطة التطبيق الجديد وضعها داخل ملعقة صغيرة، حيث تقوم الملعقة بالضغط على شاشة الهاتف بمقدار وزن الجسم الموضوع بداخلها.

وقدم المهندس طلبا لضم التطبيق إلى متجر أبل يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أن طلبه رُفض يوم 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، وعللت الشركة ذلك بأن مفهوم التطبيق "لا يناسب سياسة الشركة".

وفسر ماكليود رفض الشركة لتطبيقه بخوفها من أن يؤدي الاستخدام المتكرر له في حدوث خدوش على الشاشة الرئيسية، وهو الأمر الذي تتجنبه الشركة بشدة، وذلك لارتفاع ثمن منتجاتها، مما قد يعرضها للانتقاد، في حال تعرض الشاشة الرئيسية لخطر الخدوش.

ويأمل ماكليود أن تغير أبل من سياستها وتقبل بضم التطبيق إلى متجرها.

وخلال مؤتمر التقنية العالمي IFA هذا العام، أعلنت شركة هواواي الصينية إن هاتفها الأخير Mate S يحتوي على هذه الميزة مدمجة في شاشة الهاتف الرئيسية، وعرضت الشركة كيف استطاع الهاتف تحديد وزن ثمرة برتقال أمام أعين الجماهير الحاضرة المؤتمر.