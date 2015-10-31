بالصور .. استشهاد شاب فلسطيني على معبر الجلمة بجنين

الشهيد الفلسطيني محمود طلال نزال- مواقع التواصل

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا صباح اليوم السبت، بزعم محاولته طعن أحدهم قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين بشمال الضفة الغربية.

وجاء ذلك بعد ساعات من اعتداء قوات الاحتلال برذاذ الفلفل على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بمنطقة البيرة في رام الله.

وقالت مصادر طبية في مستشفى خليل سليمان إن الشهيد هو محمود طلال نزال (17عامًا) من بلدة قباطية شرق جنين، وأنه استشهد نتيجة إصابته برصاصات في الرأس والصدر.

وكان معبر الجلمة شهد يوم السبت الماضي، وفي نفس الوقت استشهاد الفتى أحمد كميل من بلدة قباطية بذريعة محاولته طعن جندي على المعبر، فيما شيع جثمانيهما الليلة الماضية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق باستشهاد رضيع عمره ثمانية أشهر جراء اختناقه بغاز مدمع أطلقته قوات الاحتلال على المواطنين في قرية "بيت فجار" بمحافظة بيت لحم.

ويأتي ذلك بعد استشهاد شابين أحدهما في القدس والآخر في نابلس برصاص الاحتلال بحجة محاولتهما طعن إسرائيليين، مما يرفع شهداء هبّة الأقصى إلى 72، بينما قتل عشرة إسرائيليين وأصيب العشرات منهم بجروح.