الولايات المتحدة تقر ميزانية سنتين بقيمة تريليون دولار

الكونجرس الأمريكى ( ارشيف )

أقر الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية ميزانية لسنتين يتجاوز حجمها تريليون دولار بعد خمس سنوات من الخلافات حول النفقات الحكومية في الولايات المتحدة .

فقد مرر مجلس الشيوخ مشروع القانون بتأييد 64 صوتاً، ومعارضة 35, وذلك بعدما أقره مجلس النواب في وقت سابق.

وتزيد الميزانية النفقات الاتحادية بنحو ثمانين مليار دولار, وترفع سقف الدين, وتقلل مخاطر التعثر المالي حتى نهاية ولاية الرئيس باراك أوباما.



وكان قادة الكونغرس تعهدوا بعدم المخاطرة بترك الحكومة تتعثر مالياً لما لذلك من تداعيات وصفوها بالكارثية على الاقتصاد الأمريكي.