الغنوشي: الدستور التونسي للجميع ولا يمثل الأغلبية فقط

قال "راشد الغـنوشي" رئيس حركة النهضة التونسية (السبت) إن دستور البلاد لجميـع التونسيين وليس دستورا يمثل الأغلبية فقط، وإنه يضمن الديمقراطية وحقوق المواطن والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية الضمير والمعتقد وحرية الصحافة.

وأضاف "الغنوشي" خلال ندوة حول مستقبل الديمقراطية في تونس، التي عقدت بالمركز الأمريكي للسلام، أنه طبقا للدستور التونسي فإن الديمقراطية الانتقالية الـتي تنظـم بنسبة 51% ليست كافية ويـجـب الحصول على تـوافق لتشكيل الحكومة.

وأكد الغنوشي على انه لم يسمع أن جماعة الاخوان المسلمين انتهجت العنف وأنهم يرفضون العنف بكل أشاكله مشيرين أنهم أن يريطانيا حققت فتحت تحقيقات شأن ذلك وتبين أنهم بعيدين عن ذلك الأمر .

وأوضح زعيم حركة النهضة أن تونس لـم تصل إلـى بر الأمان فـي ظـل وجـود تحديات اقـتصادية تواجه البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن مكافحة الإرهاب من دون مـكافحة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف "الغنوشي" أن الإرهاب فـي المنطقـة هو نتاج للدكتاتورية كبقايا البعث في العراق وفلول القذافي بليبيا ونظام بـن علـي بتونس.