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الغارديان: لماذا يرحب ديفيد كاميرون بمستبد مصر في بريطانيا؟

31/10/2015

تقرير الغارديان عن زيارة السيسي إلى بريطانيا
 

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا مطولا في عددها الصادر اليوم السبت بعنوان "السيسي يزور لندن: لماذا يرحب ديفيد كاميرون بمستبد مصر في بريطانيا؟"

تحدث التقرير عن مقتل ما لا يقل عن 2500، وسجن أكثر من 40 ألف مصري منذ إطاحة السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، كما تناول ما سماه المشروعات الكبيرة الوهمية مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال التقرير إن السيسي سافر في الآونة الأخيرة إلى دول عديدة في محاولة للحصول على الشرعية الدولية، وتساعده في ذلك الحكومية البريطانية.

ورصد التقرير جهود المنظمات والشخصيات المعارضة لزيارة السيسي إلى لندن، تشمل خطة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية البريطانية والنقابات العمالية احتجاجا على وصول السيسي، وإصدار خطابات استنكار للزيارة من الشخصيات السياسية والأكاديميين، بالإضافة إلى قيام 51 نائبا برلمانيا بالتوقيع على عريضة تدين الزيارة، بينهم زعيم حزب العمال جيرمي كوربين.

ويشير أندرو سميث، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، وهي واحدة من الجماعات التي تدعم مظاهرة يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة البريطانية باعت أسلحة بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني إلى نظام السيسي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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