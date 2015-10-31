العثور على 100 جثة من ركاب الطائرة الروسية بسيناء

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه تم انتشال ضحايا من حطام الطائرة الروسية في سيناء. وقالت مصادر أمنية مصرية إنه تم العثور على 100 جثة من ركاب الطائرة الروسية.



وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن سيارات الإسعاف تبدأ نقل جثث الطائرة الروسية المتحطمة، وأنه لا أنباء عن وجود ناجين حتى الآن، مشيرة إلى أن الطائرة الروسية انشطرت نصفين وجثث بعض الركاب وجدت مربوطة بأحزمة المقاعد، فيما تم العثور على أشلاء نحو 5 أطفال وجثث ركاب آخرين مربوطين بأحزمة مقاعد الطائرة.

من جهتها، قالت وزارة الطيران المصرية إن الطائرة الروسية كانت تقل 63 رجلا و138 سيدة و17 طفلا.

وفي السياق ذاته، أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق في حادث تحطم الطائرة الروسية، في حين قام الرئيس الروسي فلاديمير بتقديم تعازيه لأسر ضحايا الطائرة الروسية، فيما قررت السلطات الروسية إرسال طائرات إنقاذ إلى مصر، وشكلت لجنة للتحقيق في أسباب سقوط الطائرة.

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