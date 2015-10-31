السعودية ترفض تخفيض تصنيفها الائتماني من ستاندرد آند بورز

ستاندرد آند بورز

أعلنت وزارة المالية السعودية رفضها لقرار وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب تراجع إيرادات النفط, قائلة إنه لم يكن بناء على طلب رسمي.



ووصفت الوزارة التصنيف بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة, وغير مبررة, ولا تسندها الوقائع. وأضافت أن الوكالة استندت إلى عوامل وقتية تمثلت في تغيرات أسعار النفط العالمية دون النظر إلى عوامل أساسية إيجابية.



وأكدت أن أساسيات الاقتصاد السعودي لا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تتجاوز مائة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, واحتياطي كبير من النقد الأجنبي.



وكانت الوكالة توقعت زيادة العجز المالي للسعودية إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي مقارنة مع عجز بنسبة 1.5% في العام الماضي.